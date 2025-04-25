Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова предрек снос мавзолею Владимира Ленина в Москве.
– Сколько поколений должно пройти, чтобы убрали тело Ленина и захоронили?
– Думаю, когда уйдет последнее поколение закоренелых коммунистов. Когда пройдет поколение, рожденные в 1950-х. После этого начнется демонтаж мавзолея, переформатирование Красной площади.
Шестидесятники уже менее идеологизированные.
- Ленин умер в 1924 году в возрасте 53 лет.
- Он был одним из организаторов Октябрьской революции 1917 года.
- Ленин стоял у истоков СССР, основанного в 1922 году.
Источник: «Бомбардир»