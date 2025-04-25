Червиченко ответил, когда похоронят Ленина и снесут мавзолей

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова предрек снос мавзолею Владимира Ленина в Москве.

– Сколько поколений должно пройти, чтобы убрали тело Ленина и захоронили?

– Думаю, когда уйдет последнее поколение закоренелых коммунистов. Когда пройдет поколение, рожденные в 1950-х. После этого начнется демонтаж мавзолея, переформатирование Красной площади.

Шестидесятники уже менее идеологизированные.