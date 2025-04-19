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Защитник ЦСКА Роша назвал любимое русское блюдо

19 апреля 2025, 13:00
4

Футболист ЦСКА Виллиан Роша поучаствовал в блиц-опросе от клубной пресс-службы.

– Любимое слово на русском?

– Спасибо!

– Любимое блюдо местной кухни?

Назову красный суп… Борщ, кажется!

– Любимое место в Москве?

– Люблю гулять по Красной площади, кататься на прогулочных корабликах по Москве-реке.

Еще сейчас часто ходим в парк аттракционов – несколько раз были там вместе с дочкой, и нам очень понравилось. Все так красиво сделано!

– Есть ли у тебя мечта вне футбола?

– Хочу проводить максимальное количество времени с семьей, ведь именно она – самое важное для человека. Я всегда ставлю семью на первый план.

– Главная цель в карьере?

– Завоевать с ЦСКА как можно больше трофеев. И, если представится возможность, однажды получить вызов в сборную Бразилии.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Роша Виллиан
Комментарии (4)
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Мойша Израилевич
1745153343
Щи наверное сказать хотел. Хотя красным супом и харчо может быть, но это уже грузинская кухня. Борщ это уже блюдо украинской кухни.
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