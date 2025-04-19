Защитник ЦСКА Роша назвал любимое русское блюдо

Футболист ЦСКА Виллиан Роша поучаствовал в блиц-опросе от клубной пресс-службы.
– Любимое слово на русском?
– Спасибо!
– Любимое блюдо местной кухни?
– Назову красный суп… Борщ, кажется!
– Любимое место в Москве?
– Люблю гулять по Красной площади, кататься на прогулочных корабликах по Москве-реке.
Еще сейчас часто ходим в парк аттракционов – несколько раз были там вместе с дочкой, и нам очень понравилось. Все так красиво сделано!
– Есть ли у тебя мечта вне футбола?
– Хочу проводить максимальное количество времени с семьей, ведь именно она – самое важное для человека. Я всегда ставлю семью на первый план.
– Главная цель в карьере?
– Завоевать с ЦСКА как можно больше трофеев. И, если представится возможность, однажды получить вызов в сборную Бразилии.
Источник: сайт ЦСКА