Защитник ЦСКА Роша назвал любимое русское блюдо

Футболист ЦСКА Виллиан Роша поучаствовал в блиц-опросе от клубной пресс-службы.

– Любимое слово на русском?

– Спасибо!

– Любимое блюдо местной кухни?

– Назову красный суп… Борщ, кажется!

– Любимое место в Москве?

– Люблю гулять по Красной площади, кататься на прогулочных корабликах по Москве-реке.

Еще сейчас часто ходим в парк аттракционов – несколько раз были там вместе с дочкой, и нам очень понравилось. Все так красиво сделано!

– Есть ли у тебя мечта вне футбола?

– Хочу проводить максимальное количество времени с семьей, ведь именно она – самое важное для человека. Я всегда ставлю семью на первый план.

– Главная цель в карьере?

– Завоевать с ЦСКА как можно больше трофеев. И, если представится возможность, однажды получить вызов в сборную Бразилии.