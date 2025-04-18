Аморим прокомментировал 5:4 «Манчестер Юнайтед» с «Лионом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий после игры с «Лионом». Английская команда уступала 2:4 до 114-й минуты, но затем забила три гола подряд и вышла в полуфинал Лиги Европы.

«Это был отличный вечер. Команда устала. При счете 2:4 казалось, что все кончено – но только не здесь. Здесь все возможно.

Мы выпустили Гарри Магуайра в атаку, потому что он единственный, кто может забить головой. Майну пока не набрал форму после травмы. Но он действительно хорош на ограниченном пространстве и способен забивать такие голы. Сегодня был хороший день.

Мы хорошо начали, но были недостаточно стабильны, чтобы поддерживать такую игру в течение длительного времени. Когда я чувствую, что команда немного устает, мы часто проигрываем. Мы должны были действовать лучше в эпизодах с двумя пропущенными голами. Многое еще предстоит улучшить, но характер никуда не делся.

Это один из тех моментов, которые могут многое изменить. Иногда мы просто смотрим на тактический и физический аспект. Но такие моменты могут многое изменить в сознании игроков.

Мы должны быть по-настоящему сосредоточены на Лиге Европы и рискнуть, выпуская молодых ребят в чемпионате. Болельщики должны понимать, что мы должны сосредоточиться на Лиге Европы», – сказал Аморим.