Речь Семака перед матчем «Зенит» – «Краснодар»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Воспринимаете ли вы этот матч как решающий в чемпионской гонке?

– Золотой матч тот, который позволяет завоевать золотые медали. Важных много, а золотой всегда один.

– Почему не сделали выбор в пользу Александра Соболева, который скинул оковы, забив гол в предыдущем матче. Сегодня он не в старте.

– То, что Саша забил, это хорошо, но это не является гарантией включения в стартовый состав.

– Чем вы руководствовались, оставляя Матео Кассьерру в запасе?

– Многие факторы повлияли. Сегодня мы постараемся использовать наших быстрых игроков. Что касается Матео, то он и на замену хорошо выходит, поэтому у нас будет больше возможностей повлиять на игру.

– Учитывая то, что при равенстве очков, чемпион будет определяться по личным встречам, обговаривали вы, что нужно отыграть фору у «Краснодара», так как в первом матче вы уступили со счетом 0:2?

– Самое главное результат, а что касается дополнительных показателей, то они тоже важны, но в любом случае до этого момента нужно дойти. Нам нужно победить, а какой счет, это уже второй вопрос.