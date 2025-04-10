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Стало известно, какие условия «Бавария» предложила Сане

10 апреля 2025, 20:00

«Бавария» ведет переговоры с Лероем Сане о продлении контракта, истекающего 30 июня 2025 года.

Сейчас футболист зарабатывает в мюнхенском клубе 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов.

«Бавария» готова заключить с ним новое соглашение при зарплате 10 миллионов в год + 4-6 миллионов в виде бонусов.

29-летний Сане, вероятно, согласится на условия клуба, поскольку хочет остаться.

Правому вингеру собираются предложить договор на три года – до лета 2028-го.

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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Германия. Бундеслига Бавария Сане Лерой
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