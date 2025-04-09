«Зенит» вновь обратился в ЭСК РФС, определен лучший спортсмен России, новая информация о допинге Мудрика и другие новости

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера марта

Появилась информация о результатах вскрытия пробы «Б» Мудрика

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

В «Спартаке» определились с будущим 37-летнего Довбни, не сыгравшего ни одного матча

«Зенит» показал самую масштабную фотографию в истории клуба

Стало известно, сколько «Челси» заплатит УЕФА, чтобы избежать еврокубкового бана

Реакция Роналду на смерть скаута «Спортинга», приведшего его в клуб

Рейтинг лучших вратарей года от CIES: россиянин – на 4-м месте

Алип выложил фото с тренировки «Зенита»: вместо лица Соболева – дельфинья голова

Назван лучший спортсмен 2024 года в России