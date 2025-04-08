Рейтинг лучших вратарей года от CIES: россиянин – на 4-м месте

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших вратарей за последний год (с марта 2024 года).
Игроки ранжированы на основании индекса, отражающего спортивный уровень сыгранных матчей, результаты и отклонение процента сэйвов в чемпионате от ожидаемого значения с учетом оборонительной силы команды.
Топ-10 выглядит так.
1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), индекс – 95,5.
2. Ян Зоммер («Интер») – 91,7.
3. Тибо Куртуа («Реал») – 88.
4. Станислав Агкацев («Краснодар») – 87,4.
5. Марк Флеккен («Брентфорд») – 85,9.
6. Роберт Санчес («Челси») – 84,1.
7. Петер Гулачи («Лейпциг») – 83,9.
8. Жoao Рикардо («Форталеза») – 83,7.
9. Мориц Николас («Боруссия» М) – 83,3.
10. Робин Центнер («Майнц») – 82,2.
Источник: CIES