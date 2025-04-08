Рейтинг лучших вратарей года от CIES: россиянин – на 4-м месте

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших вратарей за последний год (с марта 2024 года).

Игроки ранжированы на основании индекса, отражающего спортивный уровень сыгранных матчей, результаты и отклонение процента сэйвов в чемпионате от ожидаемого значения с учетом оборонительной силы команды.

Топ-10 выглядит так.

1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), индекс – 95,5.

2. Ян Зоммер («Интер») – 91,7.

3. Тибо Куртуа («Реал») – 88.

4. Станислав Агкацев («Краснодар») – 87,4.

5. Марк Флеккен («Брентфорд») – 85,9.

6. Роберт Санчес («Челси») – 84,1.

7. Петер Гулачи («Лейпциг») – 83,9.

8. Жoao Рикардо («Форталеза») – 83,7.

9. Мориц Николас («Боруссия» М) – 83,3.

10. Робин Центнер («Майнц») – 82,2.