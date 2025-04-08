Реакция Роналду на смерть скаута «Спортинга», приведшего его в клуб

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на смерть Аурелиу да Силвы Перейры.

Скаут «Спортинга» умер в возрасте 77 лет.

В 1988 году он создал и возглавил департамент по подбору игроков.

Перейра привел в клуб Роналду, Луиша Фигу и других.

«Нас покинул один из величайших символов мировой подготовки молодых футболистов, но его наследие будет жить вечно.

Я никогда не перестану быть благодарным за все, что вы сделали для меня и многих других игроков.

До свидания, мистер Аурелио, спасибо вам за все. Покойтесь с миром», – написал Роналду в соцсетях.