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Реакция Роналду на смерть скаута «Спортинга», приведшего его в клуб

Сегодня, 17:50

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на смерть Аурелиу да Силвы Перейры.

  • Скаут «Спортинга» умер в возрасте 77 лет.
  • В 1988 году он создал и возглавил департамент по подбору игроков.
  • Перейра привел в клуб Роналду, Луиша Фигу и других.

«Нас покинул один из величайших символов мировой подготовки молодых футболистов, но его наследие будет жить вечно.

Я никогда не перестану быть благодарным за все, что вы сделали для меня и многих других игроков.

До свидания, мистер Аурелио, спасибо вам за все. Покойтесь с миром», – написал Роналду в соцсетях.

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Источник: твиттер Криштиану Роналду
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Спортинг Роналду Криштиану
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