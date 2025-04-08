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  • «Зенит» показал самую масштабную фотографию в истории клуба

«Зенит» показал самую масштабную фотографию в истории клуба

Сегодня, 15:51
37

«Зенит» продолжает серию мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею клуба.

Сегодня петербуржцы показали самую масштабную фотографию в своей истории. Снимок сделали на «Газпром Арене».

«Впервые за сто лет своей истории сине-бело-голубые сделали общую фотографию, объединив всех зенитовцев в одном кадре», – говорится в публикации клуба.

ФОТО В МАКСИМАЛЬНОМ РАЗРЕШЕНИИ ДОСТУПНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КЛУБА

«На переднем плане расположились руководители клуба – председатель правления клуба Александр Иванович Медведев, председатель правления ПАО «Газпром», генерального спонсора «Зенита», Алексей Борисович Миллер, главный тренер основного состава Сергей Богданович Семак и председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Анатольевна Илюхина.

Следом выстроились игроки и тренеры основного состава, члены правления и члены совета директоров, а также руководители ключевых направлений.

За ними слева – представители женских команд, а в правой части – игроки молодежного состава и «Зенита»-2.

Завершают построение на поле юные зенитовцы – представители команд «Газпром»-Академии, которые выступают в юношеских лигах и первенстве России разных возрастов.

На трибуне D расположились сотрудники футбольного клуба «Зенит» – работники офиса, базы в Удельном парке, «Газпром Арены» и других подразделений.

В общей сложности на снимке запечатлены 1235 человек и две собаки, благодаря которым петербургский клуб уже много лет является флагманом российского футбола», – сообщила пресс-служба.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (37)
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Номэд
1744119993
На переднем плане лёжит питорский князь что ли?
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Номэд
1744120260
Перед матчем с Локо тоже там что-то фотографировались в бом.ж-центре. Теперь на баклан-арене ещё масштабней и значит быкам влетят. Вот смеху то будет.
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АЛЕКС 58
1744121060
Весь позор российского футбола во всей красе. И в 100 летие без трофея!
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АЛЕКС 58
1744121178
Если не возьмёт эта воровская банда титул,народу газ раза в три дороже подымут
Ответить
kvm
1744121333
Вместо собаки должен лежать дельфин Соболь
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АЛЕКС 58
1744121431
В Бразилии нужно было делать фото,в джунглях,среди пальм.
Ответить
Цугундeр
1744122045
Язык мой- враг мой...) В чинном стоянии, в состоянии глубокой скорби и печали у гроба внезапно усопшего собрались самые близкие.. Идите работайте, юбиляры ,.ля..((
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ivany4
1744122277
Что то это мне напоминает... А ну да, 19 миллионов болельщиков усердно болеющих за сбг!! Которые при выезде на топовые игры не могут выкупить свои сектора. А в отдаленных городах, даже за бесплатно не хотят идти в эти сектора.)) Но больше всего порадовало, что благодаря двум собакам(!) 100 лет строился этот клуб!! А вот огорчило то, что на такой масштабной фотографии процентов 20 пустого места. Намек удался.)) Хотя за такие бабки можно было бы и поинтересней что-то придумать, да и пустоту чем-нибудь заполнить...
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Павелий
1744122975
1. А давно это Газпром стал очковать и снова писать себя не владельцем, а спонсором клуба. С 2008 года ничего не менялось: https://fc-zenit.ru/club/zenit_history/history_20/ 2. Каким ещё флагманом? Кусающимся середняком - да. Позором российского футбола - да.
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anatolich72
1744124173
На первом плане обычно детей ставят на фото,за ними будущее.
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