«Зенит» показал самую масштабную фотографию в истории клуба

«Зенит» продолжает серию мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею клуба.

Сегодня петербуржцы показали самую масштабную фотографию в своей истории. Снимок сделали на «Газпром Арене».

«Впервые за сто лет своей истории сине-бело-голубые сделали общую фотографию, объединив всех зенитовцев в одном кадре», – говорится в публикации клуба.

ФОТО В МАКСИМАЛЬНОМ РАЗРЕШЕНИИ ДОСТУПНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КЛУБА

«На переднем плане расположились руководители клуба – председатель правления клуба Александр Иванович Медведев, председатель правления ПАО «Газпром», генерального спонсора «Зенита», Алексей Борисович Миллер, главный тренер основного состава Сергей Богданович Семак и председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Анатольевна Илюхина.

Следом выстроились игроки и тренеры основного состава, члены правления и члены совета директоров, а также руководители ключевых направлений.

За ними слева – представители женских команд, а в правой части – игроки молодежного состава и «Зенита»-2.

Завершают построение на поле юные зенитовцы – представители команд «Газпром»-Академии, которые выступают в юношеских лигах и первенстве России разных возрастов.

На трибуне D расположились сотрудники футбольного клуба «Зенит» – работники офиса, базы в Удельном парке, «Газпром Арены» и других подразделений.

В общей сложности на снимке запечатлены 1235 человек и две собаки, благодаря которым петербургский клуб уже много лет является флагманом российского футбола», – сообщила пресс-служба.