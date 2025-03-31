Раскрыты сроки восстановления Холанда, покидавшего стадион на костылях

Стало известно, сколько пропустит травмированный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

По информации Фабрицио Романо, норвежец выбыл почти до конца сезона.

Предварительно, он сможет сыграть в нескольких майских матчах и принять участие в клубном чемпионате мира.

У 24-летнего нападающего диагностировано серьезное повреждение голеностопа.