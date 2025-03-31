Лунев предложил новое название для Медиалиги

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев критически высказался о Медийной футбольной лиге.
Футболист сборной России дал понять, что этот турнир у него ассоциируется с цирком.
– В Медиалиге, о которой вы высказывались не раз, обсуждают ребрендинг, чтобы убрать ассоциацию с негативом. Какое бы название вы порекомендовали?
– Клоуны, цирк – что-то такое. Можно фантазию дальше включить – цирк уехал, клоуны остались. Ладно, шучу. Не обессудьте, ребята.
– Что им нужно изменить, чтобы вы пришли туда играть?
– Я не собираюсь там играть. Знаю очень хорошо [технического директора Медиалиги] Диму Кортаву. Он молодец, делает огромное дело.
Думаю, что многим это интересно. Другое дело, что с каких пор они из медиапространства начали лезть в профессиональный футбол?
– В каком плане – лезть?
– Пытаться играть матч со сборной. Это дичь. Претензии только касательно этого. У меня там много знакомых ребят играет. Пожалуйста, играйте, наслаждайтесь футболом, зарабатывайте.