Динамовец Глебов восхищен стихами одноклубника: «Это было великолепно»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов поделился впечатлениями в связи со знакомством с поэзией Дмитрия Скопинцева.

– В чем традиции посвящения в «Динамо» – с вас песня, со Скопинцева стих?

– Думаю, что стих будет.

– Как вообще относитесь к тому, что человек занялся стихотворчеством, литературой?

– Он мне уже прочитал свои стихи, это было великолепно – как такое может человеку в голову прийти? Феноменальный парень.

– Это Пушкин?

– Это Скопинцев.