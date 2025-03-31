Динамовец Глебов восхищен стихами одноклубника: «Это было великолепно»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов поделился впечатлениями в связи со знакомством с поэзией Дмитрия Скопинцева.
– В чем традиции посвящения в «Динамо» – с вас песня, со Скопинцева стих?
– Думаю, что стих будет.
– Как вообще относитесь к тому, что человек занялся стихотворчеством, литературой?
– Он мне уже прочитал свои стихи, это было великолепно – как такое может человеку в голову прийти? Феноменальный парень.
– Это Пушкин?
– Это Скопинцев.
- Глебов в «Динамо» с февраля.
- Скопинцев признавался, что пишет стихи во время авиаперелетов.
Источник: «РБ Спорт»