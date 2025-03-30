Аршавин прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом»

Сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин оценил исход матча 22-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (0:0).

«Значит, что «Спартак» немного теряет шансы на борьбу за чемпионство и дает возможность «Зениту» оторваться. Несмотря на то, что ударов было больше у «Ахмата», реальные шансы на гол были у «Спартака». Везение в ключевых эпизодах было на стороне грозненцев.

Ожидалось, что игра будет непростой. На выезде «Спартак» играет не так удачно, как дома. Грозный – то место, где он мог потерять очки», – сказал Аршавин.