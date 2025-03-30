Стали известны стартовые составы на матч 22 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Спартак». Игра состоится 30 марта, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Ибишев, Гандри, Адамов, Исмаэл, Уткин, Садулаев, Талал, Самородов, Мелкадзе.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Гарсия, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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