Червиченко: «Судьям РПЛ сейчас говорят: «Не дай вам бог ошибиться против «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о давлении на судей РПЛ.

«Я слышал, что «Спартак» – это единственная команда, по поводу которой судьям дают инструкцию. Говорят: «Не дай вам бог ошибиться против «Спартака».

На что некоторые отвечают: «У нас теперь все заточено под судейство одной команды?». Им говорят: «Вы все понимаете». Как такое может быть? То же самое было в чемпионском сезоне-2016/17.

На сегодня ресурс «Спартака» сильнее зенитовского. Влияние «Спартака» на судейский корпус сильнее «Зенита». Петербуржцы перестали применять жесткость. Не было такого, чтобы кто-то из судей насрал «Зениту» и после этого закончил карьеру. А жесткость нужна для поддержания ресурса.

А «Спартаку» браво, что он смог перекусить «Зенит» в этом. Аплодисменты ему за хорошую работу и результат. Они становятся лучше. Это будет великое счастье, если «Спартак» станет чемпионом. Особенно, если «Зениту» дадут по носу в день 100-летия», – сказал Червиченко.