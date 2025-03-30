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  • Червиченко: «Судьям РПЛ сейчас говорят: «Не дай вам бог ошибиться против «Спартака»

Червиченко: «Судьям РПЛ сейчас говорят: «Не дай вам бог ошибиться против «Спартака»

30 марта 2025, 12:48
37

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о давлении на судей РПЛ.

«Я слышал, что «Спартак» – это единственная команда, по поводу которой судьям дают инструкцию. Говорят: «Не дай вам бог ошибиться против «Спартака».

На что некоторые отвечают: «У нас теперь все заточено под судейство одной команды?». Им говорят: «Вы все понимаете». Как такое может быть? То же самое было в чемпионском сезоне-2016/17.

На сегодня ресурс «Спартака» сильнее зенитовского. Влияние «Спартака» на судейский корпус сильнее «Зенита». Петербуржцы перестали применять жесткость. Не было такого, чтобы кто-то из судей насрал «Зениту» и после этого закончил карьеру. А жесткость нужна для поддержания ресурса.

А «Спартаку» браво, что он смог перекусить «Зенит» в этом. Аплодисменты ему за хорошую работу и результат. Они становятся лучше. Это будет великое счастье, если «Спартак» станет чемпионом. Особенно, если «Зениту» дадут по носу в день 100-летия», – сказал Червиченко.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (37)
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Дубина
1743328261
У червя "Течка".Сколько ему за белочные слова газпром платит??
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NewLife
1743328492
Этот червь хочет стать солитером у обитателей помойки))
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oyabun
1743328715
"Фантазер,ты меня называла..". Червь сам хоть понимает что его просто используют как раздражитель спартаковских болельщиков? И грош цена его высказываниям.
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Цугундeр
1743330658
Вечерело.. Бомба попёрлась поднимать рейтинг.))
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James--google
1743330706
Хватит публиковать жирную жопоголовую свинью Черевиченко. Смердит даже по Интернету. Забаньте его, наконец!
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Plyash
1743330761
"...судьям дают инструкцию..." Какой бред несёт этот полудурок,просто диво.Не названа ни одна ФИО,это и понятно,не названа ни одна футбольная,судейская,ГД-шная организация,которая руководит,курирует,контролирует весь наш российсий футбол. А это что бы в суд на него некому было подать,а на обтекаемый бред без обвинения к кому либо конкретному суд документы просто не примет.Физдит так,что бы его некому было достать. Ну просто тварь этот червяк.Может быть,ему всё же табло кто-нибудь начистит?
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Спартачище
1743331827
Ваше пох на мнение ущербного борова Если разевает свой полный гнилости хавальник значит все делаем правильно
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serhio80
1743332161
Ну какое же гнильё червь(
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serhio80
1743332267
***** ещё матчи не начались а гнильё уже лезет(
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алдан2014
1743338322
Товарищи из бомбардира!!! До каких пор мы будем читать домыслы этого недосчловека? Из него желчь при слове Спартак течёт. Очередной вымер придумал
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