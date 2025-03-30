Генич призвал «Спартак» не давать Соболеву золотую медаль в случае чемпионства

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал совет «Спартаку» насчет потенциальной золотой медали для Александра Соболева.

Если «Спартак» выиграет сезон РПЛ, то Александру Соболеву полагается медаль – он провел матч 1-го тура против «Оренбурга» (0:2).

Затем Соболева за 10 миллионов евро продали «Зениту».

«Спартак» и «Зенит» отстают от 1-го места на 3 очка.

«Нет, если «Спартак» выиграет титул, то Соболев 100 процентов не заслуживает медали. Несмотря на проведенный матч. Я бы не давал медаль Соболеву», – сказал Генич.