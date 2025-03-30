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  • Генич призвал «Спартак» не давать Соболеву золотую медаль в случае чемпионства

Генич призвал «Спартак» не давать Соболеву золотую медаль в случае чемпионства

30 марта 2025, 12:24
15

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал совет «Спартаку» насчет потенциальной золотой медали для Александра Соболева.

  • Если «Спартак» выиграет сезон РПЛ, то Александру Соболеву полагается медаль – он провел матч 1-го тура против «Оренбурга» (0:2).
  • Затем Соболева за 10 миллионов евро продали «Зениту».
  • «Спартак» и «Зенит» отстают от 1-го места на 3 очка.

«Нет, если «Спартак» выиграет титул, то Соболев 100 процентов не заслуживает медали. Несмотря на проведенный матч. Я бы не давал медаль Соболеву», – сказал Генич.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (15)
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Спартачище
1743331981
Нечего крякать раньше времени Еще много туров впереди
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Странник 09
1743332723
Если Спартак выиграет чемпионат медали не жалко, Соболь погнался в зенит из-за золотой медали. Свое дело он сделал в зените
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Sergey--google
1743333652
Соболеву надо было под конец сезона в Краснодар в аренду - и тогда золото на 100% в кармане! Ну почти на 100... менты и кони еще шевелятся рядом
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Plyash
1743334780
По параграфу,игрок имеет право на награду,если сыграл не менее определённого количества игр.Раньше это было,если игрок сыграл не менее четверти игр чемпионата,включая игры с заменой.Так было в мои времена,то есть,давненько.Сейчас,честно говоря,не знаю,может быть этот пункт уже отменён,но навряд ли. Это не касается сборных команд на любых турнирах,там награды вручают всем заявленным игрокам.
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k611
1743335153
Пусть сначала сезон завершиться. Зачем бежать впереди паровоза.
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alefreddy
1743337968
рано делить шкуру не убитого медведя
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алдан2014
1743338581
А чё уже награждают? Генич как всегда впереди планеты всей. А с какого перепугу Соболя награждать? За один проигранный матч?
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TOMSON
1743340912
Правила есть правила. А то начинается заслужил не заслужил. Другой вопрос, а нужна ли эта медаль Соболеву?
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Aндрей-кадулин-google
1743356439
Какой гнусный Генич,не твоё дело говнюк
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