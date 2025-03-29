Николич заявил, что ЦСКА – лучшая команда РПЛ весной

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил последние матчи команды.

– Какой импульс команда получила после поездки в Белград и победы над «Партизаном»?

– Это было прекрасно, это было полезно. Играли матч в окружении 15–20 тысяч человек, все отработали минуты, которые хотели, без травм. Держали ритм. Конечно, товарищеские игры нельзя сравнивать с официальными. Я не большой любитель товарищеских игр, но они нужны. А по эмоциям вообще было шикарно. Вся наша делегация получила положительные эмоции. Есть дружеское отношение, но это уже история.

С махачкалинским «Динамо» ожидаю сложную игру, команда отличается боевыми качествами. У них опытный тренер с характером, а какой тренер, такая и команда. Все мы знаем, что дагестанцы умеют играть от обороны, на каждый мяч идут на 100%, играют активно сзади. Ожидаю схему 5–3–2, будет перекрыт центр. Непросто открыть счет в матче против них. Нужно набраться терпения и работать с первой до последней минуты. Мы на очень хорошем ходу находимся. По моему мнению, мы были самой лучшей командой в России после перерыва, если считать Кубок и чемпионат. Нам надо продолжить там, где мы остановились. Мы можем приблизиться к лидерам, но это все надо заработать, у нас еще ничего нет.