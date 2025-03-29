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  • Комментатор Трушечкин раскрыл свой путь к Богу: «Изнутри кто-то постучал»

Комментатор Трушечкин раскрыл свой путь к Богу: «Изнутри кто-то постучал»

29 марта 2025, 17:58
7

Роман Трушечкин, комментатор «Матч ТВ», рассказал о своем религиозном пути.

– На праздник Крещения прочел у вас в соцсети, что вы провели его в служении в храме. Как?

– Накануне праздника в чате храма, прихожанином которого я являюсь, было предложено помогать наливать воду в емкости, которые приносят люди, наполнять чан водой, которую святит батюшка. Вот таким нехитрым делом на разливе святой воды я и занимался.

– Можете рассказать о своем пути к Богу?

– Когда мы крестили старшего сына, я был, как сказал знакомый батюшка, крещеным безбожником. То есть человеком, которого крестили и который вышел из храма и забыл свой путь туда. Разве что прийти на Пасху, освятить кулич.

Теща с тестем живут в деревне. А у людей там связь с Богом лучше, чем у городских. Мой ребенок, который уезжал к дедушке с бабушкой, с этим там соприкасался, а тут образовывалась пустота. И я, чтобы исправить ситуацию, ничего не делал. Стало стыдно.

Как будто изнутри кто-то постучал. А кто? Господь Бог, конечно, к этому делу повернул и привлек. Я понял, что надо исправляться.

Повел в храм, в котором сам был крещен, сына. Потом крестил дочерей – уже в деревне у тещи с тестем на Белгородчине. Надеюсь, до конца своей жизни отворачиваться от Бога уже не буду.

– На Белгородчине, вы говорите? Их не коснулись боевые действия?

– Всех, кто живет в тех краях, так или иначе ситуация коснулась. Но, к счастью, село довольно далеко от зоны боевых действий.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Mirak92
1743262631
Свистнула фляга
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andr45
1743264123
Пора в «Zenitе» к Иисусу Христу, коим является, по мнению Григоряна, Семак)
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порт
1743265120
Да Дзюба это в дверь барабанил.
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BarStep
1743265537
Уважаю!
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DOCTOR PENALTY
1743265885
Дай Бог здоровья тебе и твоей семье. """"
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Fju-2
1743269315
Не особо интересная история, мне больше нравится рассказ Джулии Суини "Отходя от Бога".
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