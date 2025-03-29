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Слишкович назвал виновного в 1:5 «Оренбурга» от «Динамо»

29 марта 2025, 16:49
2

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил исход матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (1:5).

– Ты не можешь приехать в Москву и создать 35 голевых моментов. Ты создаешь свои моменты, должен забивать их, если хочешь здесь набрать очки. К сожалению, мы не успели забить в первом тайме. У соперника был стандарт, мы получили гол, потом через две–три минуты еще один, команда была в шоке.

Второй тайм играли открыто, пробовали забить, давали пространство сопернику. Должны были рисковать. Счет крупный, но он не показывает то, что произошло на поле сегодня. Думаю, мы могли забить два, три или четыре гола. Но когда не забиваешь, то уезжаешь без очков.

– Первый гол получился довольно спорным.

– Не знаю, честно. Мне казалось со скамейки, что, может быть, был фол, но думаю, что ВАР посмотрел момент и решил, что все нормально.

Конфигурация соперника в атаке – это не проблема. Проблема в том, что мы не забили свои моменты и потом пошли на «все или ничего», давали сопернику пойти в контратаку. Знали, что у них классные игроки, быстрые и техничные. Знали, что есть риск, но они забили практически все, что попало в створ. А что мы должны были забить – или не забили, или вратарь отбивал.

Ошибки Татаева? Нет, тут не влияют ошибки одного игрока. Первый виноватый – это я. А потом, если хотим искать виноватых, то вся команда. Не могу ничего своим игрокам сказать, они старались и хотели. Мы показали, что хотим забить гол, не приехали сюда играть на 0:0. Пробовали, не получилось. Надеюсь, в следующий раз получится.

  • «Оренбург» идет на последнем месте.
  • Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.
  • Слишкович ранее тренировал в России «Спартак».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Оренбург Динамо Слишкович Владимир
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1743264646
..."Пробовали, не получилось. Надеюсь в следующий раз получится." - Но будет уже поздно! ((
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Desma
1743264650
Ну, что может говорить тренер команды, занимающей в турнирной таблице последнее место? Ясный перец, что "Первый виноватый – это я", иначе на выход с вещами.........
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