Артига – о встрече Садыгова с игроками «Химок»: «Босс приехал, вселил уверенность в ребят»

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал встречу команды с инвестором Туфаном Садыговым.

– Накануне у вас была встреча с инвестором. Как это повлияло на команду?

– Это была очень важная встреча. Она дала нам поддержку. Босс приехал, поговорил с ребятами. Он вселил в них уверенность не только в будущих матчах, но и в будущем клуба. Поэтому сегодня ребята настроены на результат.