Артига – о встрече Садыгова с игроками «Химок»: «Босс приехал, вселил уверенность в ребят»

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал встречу команды с инвестором Туфаном Садыговым.
– Накануне у вас была встреча с инвестором. Как это повлияло на команду?
– Это была очень важная встреча. Она дала нам поддержку. Босс приехал, поговорил с ребятами. Он вселил в них уверенность не только в будущих матчах, но и в будущем клуба. Поэтому сегодня ребята настроены на результат.
- Ранее сообщалось, что футболисты «Химок» едва не подрались в раздевалке из-за задержек по зарплате.
- Банковские счета клуба заблокированы.
- «Химки» идут на 12-м месте РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»