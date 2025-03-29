Анчелотти прокомментировал интерес сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на желание Бразилии подписать с ним контракт.

«Я ценю Бразилию, но в последние дни между их федерацией и мной не было контактов. Я полностью сосредоточен на «Реале». У меня контракт с «Реалом», и я сосредоточен на завоевании титулов. Сейчас у нас важные цели», – сказал Анчелотти.