Трушечкин раскрыл, что фанаты писали ему после матча «Спартак» – «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин рассказал, как реагирует на критику со стороны футбольных болельщиков. Он привел в пример матч «Спартака» с «Зенитом» (2:1).

– Вы после матча «Спартак» – «Зенит» опубликовали у себя в телеграм-канале две полярные реакции на ваш репортаж людей, которые пришли в комментарии. Вы не из тех, кто говорит: «Комментарии не читаю»?

– Конечно, читаю. И мне показалось забавным, что два соседних комментария оказались настолько полярными. Один человек писал, что я топил за «Зенит», другой – что за «Спартак».

– Насколько вообще важно для вас, что люди про вас пишут?

– Отношусь к этому серьезно. Есть те, кто спокойно переживает хейт. В этом плане толстокожий парень, как ни странно, Тимур Журавель. Иногда вижу под его постами комментарии, которые меня эмоционально просто уничтожили бы. Но Тимур настолько добрый и спокойно все переваривает. Не знаю, можно ли этому научиться. Я не такой толстокожий. Комментарии оскорбительные, цель которых задеть, для меня очень болезненны. Меня это задевает.