Стали известны стартовые составы на матч 22 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Оренбург». Игра состоится 29 марта, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лунeв, Даса, Скопинцев, Карраскаль, Глебов, Чавес, Фомин, Фернандес, Бителло, Кутицкий, Гладышев.
Главный тренер: Марцел Личка
«Оренбург»: Москвичев, Татаев, Караташ, Касимов, Сидоров, Прохин, Михайлов, Рыбчинский, Гюрлюк, Мансилья, Савельев.
Главный тренер: Владимир Слишкович
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Источник: «Бомбардир»