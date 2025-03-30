Генич поставил под сомнение победу «Динамо» над «Оренбургом»: «Чистейший фол перед 1-м голом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о первом голе «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

«Чистейший фол, я удивлен, что не вмешался ВАР, видимо, решили поддержать решение арбитра Ивана Абросимова.

Да, Хорхе Карраскаль не попал по ближней ноге, но по второй удар был. При детальном рассмотрении, мне кажется, было нарушение. Сомневаюсь, что это повлияло бы на дальнейшее развитие событий, но то, что был удар и его можно трактовать как фол, – это да», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».