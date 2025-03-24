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Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе

Сегодня, 08:02

По итогам четвертьфинальных матчей Лиги наций определился состав ряда отборочных групп ЧМ-2026 в Европе.

Германия попала в группу А к Словакии, Северной Ирландии и Люксембургу.

Дания отправилась в группу С с Грецией, Шотландией и Беларусью.

Франция сыграет в группе D с Украиной, Исландией и Азербайджаном.

Испания выступит в группе Е с Турцией, Грузией и Болгарией.

Португалия сыграет в группе F с Венгрией, Ирландией и Арменией.

Нидерланды попали в группу G к Финляндии, Польше, Литве и Мальте.

Италия отправилась в группу I с Норвегией, Израилем, Эстонией и Молдовой.

Хорватия выступит в группе L с Черногорией, Чехией, Фарерскими островами и Гибралтаром.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Дания Франция Испания Португалия Нидерланды Италия Хорватия
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