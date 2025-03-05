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Смородская дала прогноз, станет ли Мостовой тренером

Вчера, 10:41
6

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала получение тренерской лицензии Александром Мостовым.

«Тренер – очень специфическая профессия. Мостовой, конечно же, выдающийся футболист, с большим опытом, но станет ли он тренером… Это непонятно, никто не знает.

То, что он хочет работать сразу в РПЛ – это неправильно. Хочется ему все и сразу… Мой прогноз – он не станет тренером.

Как я отношусь к его экспертизе? Иногда говорит удачно, иногда не особо, но факт остается фактом – Александр Мостовой был выдающимся футболистом», – сказала Смородская.

  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.
  • В РПЛ Мостовой может работать только ассистентом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Смородская Ольга Мостовой Александр
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Комментарии (6)
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James--google
1741161455
Когда же перестанут публиковать тупое бормотание этой дебильной жирной говорящей жопы- Червиченко.... Ведь дегенерат же, тупой и жуликоватый. Тошно.
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Интерес
1741163237
Он начнёт тренерскую карьеру в возрасте 60+.
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шахта Заполярная
1741171678
Продолжайте Оля, ваше "мнение" для нас особо важно. Кто еще может так как вы, пукнуть в луже без пузырей.
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алдан2014
1741172593
Теперь Мост назло тёте Оле станет тренером.
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crf575757
1741191850
Да какой из него тренер.он же просто болтун!!
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