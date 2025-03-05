Смородская дала прогноз, станет ли Мостовой тренером

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала получение тренерской лицензии Александром Мостовым.

«Тренер – очень специфическая профессия. Мостовой, конечно же, выдающийся футболист, с большим опытом, но станет ли он тренером… Это непонятно, никто не знает.

То, что он хочет работать сразу в РПЛ – это неправильно. Хочется ему все и сразу… Мой прогноз – он не станет тренером.

Как я отношусь к его экспертизе? Иногда говорит удачно, иногда не особо, но факт остается фактом – Александр Мостовой был выдающимся футболистом», – сказала Смородская.