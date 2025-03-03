Быстров рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России

Владимир Быстров оценил приглашение Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.

«Дуглас Сантос – хороший футболист! В России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца. Все просто. У нас был Марио [Фернандес] такой в свое время, а теперь будет он.

Рационально ли вызывать возрастного футболиста на товарищеские игры? Для меня каждая игра сборной имеет значение», – заявил Быстров.