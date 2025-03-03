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  • Быстров рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России

Быстров рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России

3 марта 2025, 20:00

Владимир Быстров оценил приглашение Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.

«Дуглас Сантос – хороший футболист! В России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца. Все просто. У нас был Марио [Фернандес] такой в свое время, а теперь будет он.

Рационально ли вызывать возрастного футболиста на товарищеские игры? Для меня каждая игра сборной имеет значение», – заявил Быстров.

  • Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
  • Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
  • Дуглас – капитан «Зенита»
  • 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Быстров Владимир Дуглас Сантос
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