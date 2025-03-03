Быстров рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России

Владимир Быстров оценил приглашение Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.
«Дуглас Сантос – хороший футболист! В России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца. Все просто. У нас был Марио [Фернандес] такой в свое время, а теперь будет он.
Рационально ли вызывать возрастного футболиста на товарищеские игры? Для меня каждая игра сборной имеет значение», – заявил Быстров.
- Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
- Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
- Дуглас – капитан «Зенита»
- 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.
Источник: «РБ Спорт»