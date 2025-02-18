Бывший советник Федуна отреагировал на траты «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на траты московского клуба этой зимой.

– Если «Спартак» с такими зимними тратами не займет первое место в РПЛ, это будет провалом?

– Если «Спартак» не выигрывает титул, это уже можно считать провалом. У этого клуба большая история. А пока давайте посмотрим, что произойдет в конце сезона.

– Как вы можете оценить работу Деяна Станковича?

– Она мне нравится.