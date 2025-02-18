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Бывший советник Федуна отреагировал на траты «Спартака»

18 февраля 2025, 03:30
3

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на траты московского клуба этой зимой.

– Если «Спартак» с такими зимними тратами не займет первое место в РПЛ, это будет провалом?

– Если «Спартак» не выигрывает титул, это уже можно считать провалом. У этого клуба большая история. А пока давайте посмотрим, что произойдет в конце сезона.

– Как вы можете оценить работу Деяна Станковича?

– Она мне нравится.

  • В «Спартак» этой зимой перешли три футболиста: Илья Помазун, Пабло Солари и Ливай Гарсия.
  • Общая сумма трансферов составила около 30 млн евро.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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FCSpartakM
1739858508
зенит потратил 75+ мультов в уже укомплектованный состав, но провалом будет не выигранный титул Спартаком)))
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SLADE2019
1739867066
Нынешнее руководство Спартака считает, что такие резкие (слова другого не смог подобрать) движения клубу не навредят. Определенное время, вообще было непонятно, каковы тактика и стратегия новых руководителей. Теперь с этим все ясно и понятно. Удачи и им и нам - болельщикам. Насчет провала, в случае отсутствия по итогам трофея, Камоцци явно погорячился. Серьезные покупки должны быть рассчитаны на перспективу. Но трофей явно не помешает.
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FWSPM
1739867466
Любое место выше зинки будет успехом
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