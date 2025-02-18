Бывший советник Федуна отреагировал на траты «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на траты московского клуба этой зимой.
– Если «Спартак» с такими зимними тратами не займет первое место в РПЛ, это будет провалом?
– Если «Спартак» не выигрывает титул, это уже можно считать провалом. У этого клуба большая история. А пока давайте посмотрим, что произойдет в конце сезона.
– Как вы можете оценить работу Деяна Станковича?
– Она мне нравится.
- В «Спартак» этой зимой перешли три футболиста: Илья Помазун, Пабло Солари и Ливай Гарсия.
- Общая сумма трансферов составила около 30 млн евро.
Источник: Metaratings.ru