Мостовой одобрил уход Малкома из «Зенита»: «Нужно выкручивать из жизни максимум»

Александр Мостовой считает, что экс-вингер «Зенита» Малком правильно строит свою карьеру.

Сообщалось о желании футболиста вернуться в петербургский клуб.

«Зенит» якобы вел переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе бразильца, но безуспешно.

«Малком уехал в Саудовскую Аравию в ранге лучшего футболиста чемпионата России. Когда на экваторе замаячили горы денег, он правильно сделал, что поехал.

Жизнь одна, поэтому нужно выкручивать из нее максимум. Благодаря этим деньгам, Малком теперь может спокойно жить лет сто или купить несколько футбольных команд.

Хорошенько подзаработав, теперь можно спокойно возвращаться обратно, чтобы почувствовать футбольную атмосферу», – сказал Мостовой.