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Малком намерен вернуться в «Зенит»

Вингер «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в «Зенит», поскольку не чувствует себя ценным игроком в саудовском клубе.

Он считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент.

  • 27-летний Малком в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 22 матча, забил 6 голов, отдал 9 передач.
  • Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. У бразильца также есть паспорт РФ.
  • Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
  • «Аль-Хиляль» летом сыграет на клубном ЧМ.
  • «Зенит» продал Малкома в саудовский клуб за 60 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (2)
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VPERDIV SPARTAK
1738241256
Было бы круто
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ilich55
1738241990
Надо брать. Надеюсь, что руководство Зенита на сей раз сделает правильный выбор. Халка по бестолковости просрали.........
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