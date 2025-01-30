Малком намерен вернуться в «Зенит»

Вингер «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в «Зенит», поскольку не чувствует себя ценным игроком в саудовском клубе.
Он считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент.
- 27-летний Малком в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 22 матча, забил 6 голов, отдал 9 передач.
- Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. У бразильца также есть паспорт РФ.
- Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
- «Аль-Хиляль» летом сыграет на клубном ЧМ.
- «Зенит» продал Малкома в саудовский клуб за 60 миллионов евро.