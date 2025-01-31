Градиленко сожалеет, что не застал большие зарплаты в футболе: «Блин, почему я родился так рано?»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко оценил зарплаты в современном футболе.

«Зарплаты, конечно, заоблачные. Я по-белому завидую ребятам. Парень не виноват, что у него зарплата 600 тысяч в день. Но, блин, почему я родился так рано, ха-ха? Я же мог столько же получать. Да и слава богу, пусть себе зарабатывает. Но это нечестно.

Сейчас начнут говорить: старичок пришeл и вспоминает тут. Мы тоже неплохо жили. У меня первая зарплата в 16 с половиной лет была 110 рублей – у мамы 60 было», – сказал Градиленко.