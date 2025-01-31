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  • Градиленко сожалеет, что не застал большие зарплаты в футболе: «Блин, почему я родился так рано?»

Градиленко сожалеет, что не застал большие зарплаты в футболе: «Блин, почему я родился так рано?»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко оценил зарплаты в современном футболе.

«Зарплаты, конечно, заоблачные. Я по-белому завидую ребятам. Парень не виноват, что у него зарплата 600 тысяч в день. Но, блин, почему я родился так рано, ха-ха? Я же мог столько же получать. Да и слава богу, пусть себе зарабатывает. Но это нечестно.

Сейчас начнут говорить: старичок пришeл и вспоминает тут. Мы тоже неплохо жили. У меня первая зарплата в 16 с половиной лет была 110 рублей – у мамы 60 было», – сказал Градиленко.

  • Уроженец Москвы закончил карьеру в 2001 году.
  • Затем он работал на ТВ и функционером.
  • Со «Спартаком» Градиленко дважды выигрывал чемпионат страны.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (1)
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fakeid
1738338137
я не настолько старый, чтобы помнить союз. но по всяким многочисленным видосам с ютуба помню, что говорили, что обычная зарплата в ссср была 120 рублей. у профессоров всяких 220. откуда 60 рублей?
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