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    • Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «Монако», Лига 1, 17 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «Монако», Лига 1, 17 января 2025 года

    17 января 2025 года в рамках 18-го тура Лиги 1 на стадионе «Моссон» состоится матч между «Монпелье» и «Монако». В этом поединке встретятся команда, которая борется за выживание, и клуб, стремящийся удержаться в верхней части турнирной таблицы. В данной статье мы проведем детальный анализ текущей формы команд, их статистики, а также факторов, которые могут повлиять на исход матча.

    «Монпелье»

    «Монпелье» находится на 18-м месте в Лиге 1 с 9 очками после 17 туров. Команда переживает сложный период, не выигрывая в последних 6 матчах турнира. Недавние поражения, такие как 1:3 от «Анжера», показывают явные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Монпелье» забил всего 3 гола, что составляет в среднем 0.60 гола за игру. Оборона также дает сбои, пропустив 12 мячей в тех же матчах, что ставит под сомнение их способность справиться с атакующим потенциалом «Монако».

    Последние матчи «Монпелье»:

    • 12.01.2025: «Монпелье» 1:3 «Анжер»
    • 04.01.2025: «Лион» 1:0 «Монпелье»
    • 21.12.2024: «Ле-Пюи» 4:0 «Монпелье» (Кубок)
    • 15.12.2024: «Монпелье» 2:2 «Ницца»
    • 08.12.2024: «Ланс» 2:0 «Монпелье»

    «Монако»

    «Монако», в свою очередь, занимает 3-е место в турнирной таблице с 31 очком после 17 матчей. Последние игры показывают определенные проблемы команды. Например, ничья с «Нантом» (2:2) и поражение от «ПСЖ» (0:1) подтверждают не самые лучшие результаты на выезде. Тем не менее, в атаке команда все еще сильна, забивая в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах. Однако, несмотря на свою атакующую мощь, «Монако» также пропускает много, что делает их игры достаточно результативными и непредсказуемыми.

    Последние матчи «Монако»:

    • 14.01.2025: «Реймс» 1:1 «Монако» (Кубок)
    • 10.01.2025: «Нант» 2:2 «Монако»
    • 05.01.2025: «ПСЖ» 1:0 «Монако» (Суперкубок)
    • 22.12.2024: «Юнион Сен-Жан» 1:4 «Монако» (Кубок)
    • 18.12.2024: «Монако» 2:4 «ПСЖ»

    Личные встречи

    История очных встреч между «Монпелье» и «Монако» показывает явное преимущество гостей. В последних 3 матчах «Монако» одержал победу. «Монпелье» не побеждал «Монако» с января 2022 года, и статистика последних встреч подтверждает это.

    Последние встречи:

    • 28.09.2024: «Монако» 2:1 «Монпелье»
    • 12.05.2024: «Монпелье» 0:2 «Монако»
    • 03.12.2023: «Монако» 2:0 «Монпелье»
    • 30.04.2023: «Монако» 4:0 «Монпелье»
    • 09.10.2022: «Монпелье» 0:2 «Монако»

    Статистика команд

    «Монпелье»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    «Монако»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Монпелье» – «Монако»

    Учитывая текущую форму команд и их атакующий потенциал, а также проблему с обороной у «Монпелье», можно ожидать победу «Монако» в этом матче. Несмотря на плохие результаты на выезде в последних играх, «Монако» обладает более стабильной и сильной атакой, в отличие от «Монпелье», который страдает от отсутствия побед и больших проблем в защите.

    Прогноз: «Монако» победит с вероятным итоговым счетом 3:1 или 2:1, что обусловлено слабостью обороны хозяев и их низким атакующим потенциалом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
    • Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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