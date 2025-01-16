17 января 2025 года в рамках 18-го тура Лиги 1 на стадионе «Моссон» состоится матч между «Монпелье» и «Монако». В этом поединке встретятся команда, которая борется за выживание, и клуб, стремящийся удержаться в верхней части турнирной таблицы. В данной статье мы проведем детальный анализ текущей формы команд, их статистики, а также факторов, которые могут повлиять на исход матча.
«Монпелье»
«Монпелье» находится на 18-м месте в Лиге 1 с 9 очками после 17 туров. Команда переживает сложный период, не выигрывая в последних 6 матчах турнира. Недавние поражения, такие как 1:3 от «Анжера», показывают явные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Монпелье» забил всего 3 гола, что составляет в среднем 0.60 гола за игру. Оборона также дает сбои, пропустив 12 мячей в тех же матчах, что ставит под сомнение их способность справиться с атакующим потенциалом «Монако».
Последние матчи «Монпелье»:
- 12.01.2025: «Монпелье» 1:3 «Анжер»
- 04.01.2025: «Лион» 1:0 «Монпелье»
- 21.12.2024: «Ле-Пюи» 4:0 «Монпелье» (Кубок)
- 15.12.2024: «Монпелье» 2:2 «Ницца»
- 08.12.2024: «Ланс» 2:0 «Монпелье»
«Монако»
«Монако», в свою очередь, занимает 3-е место в турнирной таблице с 31 очком после 17 матчей. Последние игры показывают определенные проблемы команды. Например, ничья с «Нантом» (2:2) и поражение от «ПСЖ» (0:1) подтверждают не самые лучшие результаты на выезде. Тем не менее, в атаке команда все еще сильна, забивая в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах. Однако, несмотря на свою атакующую мощь, «Монако» также пропускает много, что делает их игры достаточно результативными и непредсказуемыми.
Последние матчи «Монако»:
- 14.01.2025: «Реймс» 1:1 «Монако» (Кубок)
- 10.01.2025: «Нант» 2:2 «Монако»
- 05.01.2025: «ПСЖ» 1:0 «Монако» (Суперкубок)
- 22.12.2024: «Юнион Сен-Жан» 1:4 «Монако» (Кубок)
- 18.12.2024: «Монако» 2:4 «ПСЖ»
Личные встречи
История очных встреч между «Монпелье» и «Монако» показывает явное преимущество гостей. В последних 3 матчах «Монако» одержал победу. «Монпелье» не побеждал «Монако» с января 2022 года, и статистика последних встреч подтверждает это.
Последние встречи:
- 28.09.2024: «Монако» 2:1 «Монпелье»
- 12.05.2024: «Монпелье» 0:2 «Монако»
- 03.12.2023: «Монако» 2:0 «Монпелье»
- 30.04.2023: «Монако» 4:0 «Монпелье»
- 09.10.2022: «Монпелье» 0:2 «Монако»
Статистика команд
«Монпелье»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
«Монако»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Монпелье» – «Монако»
Учитывая текущую форму команд и их атакующий потенциал, а также проблему с обороной у «Монпелье», можно ожидать победу «Монако» в этом матче. Несмотря на плохие результаты на выезде в последних играх, «Монако» обладает более стабильной и сильной атакой, в отличие от «Монпелье», который страдает от отсутствия побед и больших проблем в защите.
Прогноз: «Монако» победит с вероятным итоговым счетом 3:1 или 2:1, что обусловлено слабостью обороны хозяев и их низким атакующим потенциалом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Монако» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 9.00
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