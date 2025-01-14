Долг Промеса в России, Бителло не вернулся в «Динамо», в «Реале» определились с будущим Анчелотти и другие новости

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Во Франции сообщили, сколько «ПСЖ» заплатит за Хвичу, а «Наполи» нашел замену для грузинского вингера в топ-клубе АПЛ