Трансферы «Локомотива», Грулев покинул «Динамо», санкции против Дюкова и другие новости

Дркушич: «Все русские должны гордиться «Зенитом».
«Спартак» бесплатно отпустит Виллиана Жозе.
Грулев сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ.
Боярский экстренно госпитализирован: подробности.
Головин пропустит матч с «Нантом» – известна причина.
«Спартак» попробует купить у «Торино» Илича, отказавшего летом «Зениту».
«Локомотив» подписал Арутюняна.
«Локомотив» совершил второй трансфер за день.
Дюков попал под санкции США.
Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Санья будет выступать за российский клуб.
Икарди выразил недовольство, что Ванда изменяла ему с экс-игроком «Спартака».
Источник: «Бомбардир»