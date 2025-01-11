Трансферы «Локомотива», Грулев покинул «Динамо», санкции против Дюкова и другие новости

Дркушич: «Все русские должны гордиться «Зенитом».

«Спартак» бесплатно отпустит Виллиана Жозе.

Грулев сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ.

Боярский экстренно госпитализирован: подробности.

Головин пропустит матч с «Нантом» – известна причина.

«Спартак» попробует купить у «Торино» Илича, отказавшего летом «Зениту».

«Локомотив» подписал Арутюняна.

«Локомотив» совершил второй трансфер за день.

Дюков попал под санкции США.

Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Санья будет выступать за российский клуб.

Икарди выразил недовольство, что Ванда изменяла ему с экс-игроком «Спартака».