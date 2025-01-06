Сафонов объяснил свою помощь в ликвидации экокатастрофы в Анапе

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал оказание финансовой помощи волонтерам, расчищавшим черноморское побережье в районе Анапы от мазута.

Футболист сборной России взял на себя расходы по доставке добровольцев в зону экологической катастрофы.

«За свою жизнь достаточно часто получалось отдыхать на побережье Черного моря. Для меня очень знаковым был город Анапа, потому что все детство я с дедушкой ездил в санаторий рядом с Анапой.

Черноморское побережье вызывает у меня только теплые воспоминания из детства, поэтому для меня было важно не оставаться в стороне, а помочь чем смогу», – заявил Сафонов.