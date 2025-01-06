Ветеран ЦСКА – об аренде Соболева: «У нас и так есть нападающие, которые не умеют забивать»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев выступил против аренды форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Ни в коем случае не надо брать его в аренду у «Зенита». Толку ноль. Соболев показал свой уровень.

Когда-то давно он еще мог забивать, но сейчас этим навыком не обладает. А в ЦСКА и так есть нападающие, которые не умеют забивать – больше таких не нужно», – сказал Пономарев.