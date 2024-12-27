Президент Медиалиги рассказал о разговоре с людьми из администрации президента после инцидента с Литвиным

Президент Медиалиги Николай Осипов назвал историю с Михаилом Литвиным самым неприятным моментом из 2024 года.

В матче LitEnergy и СКА Литвин ударил фаната ростовского клуба по прозвищу Маугли. Блогера арестовали на 13 суток.

– Момент, который вам вспоминать не хочется?

– Наверное, эпизод в матче Lit Energy – «СКА-Ростов». Это эпизод, который произошел по причинам, которые каждая из сторон объясняет по-своему. Еще раз повторю, что нет худа без добра. В данном случае благодаря тому, что эта ситуация произошла, огромное количество людей узнало о существовании Медиалиги. Плохо, что узнали об этом в негативном контексте, но лично у меня появились определенные знакомства, потому что кому-то из моих новых знакомых приходилось в приватных диалогах в их кабинетах пояснять некоторые моменты.

Я приобрел немало хороших приятелей, разделяющих философию того, что мы делаем. Несмотря на то, что нас изначально познакомила ситуация с негативным контекстом. Очень хочется, чтобы это не повторялось. Из этой ситуации мы как лига извлекли для себя урок и определили правила, по которым будем жить в дальнейшем. Это запрет мата на трибунах, более вдумчивая и правильная коммуникация между руководителями клубов. Ну и все мы понимаем, что человек, оказавшийся за решеткой, потом выходит оттуда, многое переосмыслив. Пусть народ, который нас смотрит, учится на чужих ошибках.

Миша вышел и сказал, что там ничего хорошего нет. Из каждого такого эпизода можно сделать правильные выводы. Но, наверное, это самый большой эпизод в истории лиги, в котором я бы не хотел повторно оказаться.

– Что это были за кабинеты, о которых вы упомянули?

– Достаточно серьезные, что любой наш проект мог бы перестать существовать.

– Медиалига могла закрыться?

– В руках этих людей есть такие полномочия, но на встречах не было диалога о закрытии лиги. Скорее о том, что мы большие и должны вести себя правильно. Звучало: «Мы вас знаем как классных ребят, не превращайтесь в самодуров».

– Пообщались с людьми из администрации президента?

– Было. В том числе говорили с ними. На лигу давно обратили внимание, но диалога в подобной форме до этого не было.