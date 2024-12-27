Роналду сравнил «Манчестер Юнайтед» с аквариумом

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед».
«АПЛ – самая сложная лига в мире, все команды хороши, все борются, все футболисты сильны. Футбол изменился, легких матчей уже не бывает.
Я говорил об этом полтора года назад и буду говорить об этом дальше: проблема не в тренерах.
Я всегда привожу такой пример: это как аквариум. Если в нем есть больная рыбка, а ты ее достаешь, решаешь проблему и возвращаешь обратно, то она заболеет снова. И у «Манчестер Юнайтед» такая же проблема. Проблема не только в тренере, она намного больше.
Я на 100% уверен [что проблема не решена]. Если я стану владельцем клуба, я все исправлю и изменю то, что сейчас плохо», – сказал Роналду.
- Португалец выступал за английский клуб в 2003–2009 годах, выиграв с манкунианцами 9 трофеев.
- Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа 2021-го, но расторг контракт 22 ноября 2022-го по взаимному согласию. Перед уходом из английского клуба футболист дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.