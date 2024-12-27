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    Роналду сравнил «Манчестер Юнайтед» с аквариумом

    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед».

    «АПЛ – самая сложная лига в мире, все команды хороши, все борются, все футболисты сильны. Футбол изменился, легких матчей уже не бывает.

    Я говорил об этом полтора года назад и буду говорить об этом дальше: проблема не в тренерах.

    Я всегда привожу такой пример: это как аквариум. Если в нем есть больная рыбка, а ты ее достаешь, решаешь проблему и возвращаешь обратно, то она заболеет снова. И у «Манчестер Юнайтед» такая же проблема. Проблема не только в тренере, она намного больше.

    Я на 100% уверен [что проблема не решена]. Если я стану владельцем клуба, я все исправлю и изменю то, что сейчас плохо», – сказал Роналду.

    • Португалец выступал за английский клуб в 2003–2009 годах, выиграв с манкунианцами 9 трофеев.
    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа 2021-го, но расторг контракт 22 ноября 2022-го по взаимному согласию. Перед уходом из английского клуба футболист дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.

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    Источник: YouTube-канал Globe Soccer Awards

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    27.12.2024 21:08
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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1735334240
    Ага, придет Роналду и начнет лезть ко всем - тренерам, скаутам и поварам, у него же ЧСВ никак не меньше чем у Мостового. Писта МЮ...
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    zigbert
    1735371943
    Слишком уж самонадеянное заявление. Проблема конечно есть но так чтобы сразу ее решить вряд ли получится.
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