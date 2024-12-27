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    • Червиченко – о словах Абаскаля: «Он всегда был немножко странноватый парень, еще больше головой потек»

    Червиченко – о словах Абаскаля: «Он всегда был немножко странноватый парень, еще больше головой потек»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на высказывания бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что и нынешние успехи команды – это его заслуга.

    – Вчера вышло интервью бывшего главного тренера «Спартака» Абаскаля, в котором он заявил, что нынешнюю команду полностью подготовил он, и нынешние успехи команды – это его заслуга. Согласны с таким заявлением?

    Он всегда был немножко странноватый парень. Но, видимо, когда он покинул Россию, территорию стабильности и разума, и попал в европейское пространство, еще больше головой потек. Думаю, ничего от Абаскаля в этой команде нет, кроме неликвида.

    – В свое время было заявление Дмитрия Аленичева, которого сменил Массимо Каррера. Аленичев сказал, что команда туров десять играет так, как ее готовили, поэтому она держится на том фундаменте, который заложил предыдущий штаб.

    – Ситуация с Аленичевым и Каррерой вполне может быть. Лично я Карреру сильным тренером не считаю. Просто так сложились звезды. Два иностранца мимо проходили, и оба зацепили по трофею. Причем, если второй еще где-то подергался, в каких-то итальянских клубах, даже вывел команду из одной лиги в другую, то первый вообще нигде себя не показал и до сих пор сидит без работы.

    Бывает, что звезды так сходятся. Аленичев в российском футболе разбирается точно лучше Карреры.

    – Для чего Абаскаль делает такие заявления?

    – Ищет работу. А может, потроллить хотел, поржать. Тоже вариант. В Испании тепло, хорошо, солнышко греет, вот и пошутил парень и радуется.

    – Как вообще относитесь к таким заявлениям тренеров? Они вправе такое говорить?

    – Каждый себя хвалит, это нормально. Поэтому я всегда говорил, что не надо серьезно относиться ни к воспоминаниям, ни к мемуарам, потому что там каждый выставляет себя в лучшем свете.

    • Абаскаль тренировал «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
    • В сезоне-2024/25 «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 матчей. Команда отстает от лидера на 2 очка.
    • Красно-белые выиграли с Массимо Каррерой чемпионат и Суперкубок России. Под руководством Паоло Ваноли команда завоевала Кубок страны.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 16:05
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1735305325
    Карреру не трогай-это легенда.Не тренер вдруг выиграл золото, которое ты не только не смог обеспечить,а вообще все развалил, что при Романцеве было.Вылез и гадит в каждом вью
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    рылы
    1735306057
    "ничего в этой команде нет, кроме неликвида." ахаха!
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