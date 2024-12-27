В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Тикнизяна

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможности перехода защитника Наира Тикнизяна в европейский клуб.

– Какая сейчас ситуация с возможным переездом Тикнизяна в Европу?

– На данный момент мы не ведем ни с кем переговоров по Наиру.

– Осенью вы отказали «Севилье» в бесплатной аренде Тикнизяна. Почему, учитывая, что примерно в то же время в аренду уехал Марио Митай – и не за какие-то огромные деньги?

– Во-первых, за Марио заплатили хорошие деньги. Во-вторых, Наир, в отличии от Митая – игрок основного состава. Мы не готовы отдавать его в бесплатную аренду.