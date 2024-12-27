В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Тикнизяна

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможности перехода защитника Наира Тикнизяна в европейский клуб.
– Какая сейчас ситуация с возможным переездом Тикнизяна в Европу?
– На данный момент мы не ведем ни с кем переговоров по Наиру.
– Осенью вы отказали «Севилье» в бесплатной аренде Тикнизяна. Почему, учитывая, что примерно в то же время в аренду уехал Марио Митай – и не за какие-то огромные деньги?
– Во-первых, за Марио заплатили хорошие деньги. Во-вторых, Наир, в отличии от Митая – игрок основного состава. Мы не готовы отдавать его в бесплатную аренду.
- В нынешнем сезоне 25-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Стоимость армянского игрока оценивается Transfermarkt в 6 миллионов евро.