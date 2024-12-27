Аршавин назвал лучшего молодого футболиста мира

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил игру Ламина Ямаля. 17-летний полузащитник сегодня был назван лучшим молодым футболистом 2024 года по версии Globe Soccer Awards.
– Ямаль, безусловно, лучший молодой игрок мира. Он уже один из лучших и среди взрослых.
– Мы можем ставить его в один ряд с суперзвездами?
– С Роналду и Месси? Нет. Еще далеко. Сейчас он главный игрок «Барселоны». Но все равно еще слишком мало времени прошло.
- Ямаль выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании.
- На его счету 5 голов и 9 ассистов в 16 матчах этого сезона Примеры.