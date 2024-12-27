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    Аршавин назвал лучшего молодого футболиста мира

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил игру Ламина Ямаля. 17-летний полузащитник сегодня был назван лучшим молодым футболистом 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

    – Ямаль, безусловно, лучший молодой игрок мира. Он уже один из лучших и среди взрослых.

    – Мы можем ставить его в один ряд с суперзвездами?

    – С Роналду и Месси? Нет. Еще далеко. Сейчас он главный игрок «Барселоны». Но все равно еще слишком мало времени прошло.

    • Ямаль выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании.
    • На его счету 5 голов и 9 ассистов в 16 матчах этого сезона Примеры.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.12.2024 23:43
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    Комментарии (5)
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    n876
    1735335385
    А тут вроде в.ойна России с Западом идет.А Аршавин тут восхищается . Аршавин который на вопрос про мобилизацию---сказал---Призовут , пойду. Пойдет на в.ойну. С Украиной, с Европой....Ну ну
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    Foxitkuban
    1735369869
    Капитан очевидность подъехал.
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    zigbert
    1735369968
    Ни для кого это не секрет. Ямаль сразу заявил о себе. Из него может получится мировая звезда, однако всякое бывает с молодыми игроками, подающими надежду.
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