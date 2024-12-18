ФИФА назвала игрока года, допинг Мудрика, «Зенит» интересуется Даку, «Ювентус» – Сперцяном и другие новости

Российский бизнесмен может купить бразильский клуб.

Заявление фанатов «Зенита» о лучшем игроке России-2024: они обиделись, что голосование выиграл не Глушенков.

Все игроки «Спартака» перестали общаться с Соболевым перед его трансфером в «Зенит».

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Отец Даку рассказал об интересе к форварду «Рубина» от «Зенита».

«Ювентус» зимой намерен купить игрока «Краснодара».

«Шинник» вернул 68-летнего тренера, с которым выступал в еврокубках.

Экс-тренер «Спартака» Гунько рассказал, как стал армянином.

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Суперлига поменяла название и включила российские клубы в число участников.

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Определен лучший тренер 2024 года по версии ФИФА.

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10 лучших игроков 2024 года по версии ФИФА – Месси в списке.