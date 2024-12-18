ФИФА назвала игрока года, допинг Мудрика, «Зенит» интересуется Даку, «Ювентус» – Сперцяном и другие новости

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Заявление фанатов «Зенита» о лучшем игроке России-2024: они обиделись, что голосование выиграл не Глушенков.
Все игроки «Спартака» перестали общаться с Соболевым перед его трансфером в «Зенит».
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