Все игроки «Спартака» перестали общаться с Соболевым перед его трансфером в «Зенит»

Появились подробности летнего ухода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Когда Соболев уходил в «Зенит», Александр Селихов оставался последним, кто с ним общался, потому что остальные уже все это не вывозили.
В момент кризиса трансфера вывозить перестал даже Селихов – и с Соболевым, когда тот начал бегать по кругу, не общался уже никто из команды», – написал источник.
- «Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Форвард провел в этом сезоне 16 матчей за петербуржцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- В «Спартаке» Соболев провел 4,5 года.
Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского