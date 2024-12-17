Все игроки «Спартака» перестали общаться с Соболевым перед его трансфером в «Зенит»

Появились подробности летнего ухода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Когда Соболев уходил в «Зенит», Александр Селихов оставался последним, кто с ним общался, потому что остальные уже все это не вывозили.

В момент кризиса трансфера вывозить перестал даже Селихов – и с Соболевым, когда тот начал бегать по кругу, не общался уже никто из команды», – написал источник.