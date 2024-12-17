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  • Все игроки «Спартака» перестали общаться с Соболевым перед его трансфером в «Зенит»

Все игроки «Спартака» перестали общаться с Соболевым перед его трансфером в «Зенит»

17 декабря 2024, 12:15
30

Появились подробности летнего ухода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Когда Соболев уходил в «Зенит», Александр Селихов оставался последним, кто с ним общался, потому что остальные уже все это не вывозили.

В момент кризиса трансфера вывозить перестал даже Селихов – и с Соболевым, когда тот начал бегать по кругу, не общался уже никто из команды», – написал источник.

  • «Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Форвард провел в этом сезоне 16 матчей за петербуржцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • В «Спартаке» Соболев провел 4,5 года.

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Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (30)
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Цугундeр
1734427687
Вот и редкая уб.людина отметилась) Друг Карпа не может быть другом никому.. Жирный мальчик .
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Plyash
1734427726
Реакция вполне объяснимая и понятная,дельфин уходил гаденько,подленько,чего же ещё?
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...уефан
1734427824
...в Спартаке перестали с ним общаться, а в Зените ещё не начали...
Ответить
VVM1964
1734428024
"Что посеешь, то и пожнешь"...
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Дед otmoros
1734429176
Передаст он всегда передаст. И до Москвы он был таким же передастом и после Питера будет. Как в песне - передаст ты меня называла, передаст только этого мало.
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ilich55
1734429605
Секта она и в Африке секта.
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Artemka444
1734431569
Спартачи крысы просто помойные
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NewLife
1734431614
Конечно, вранье((((
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alefreddy
1734456084
прокаженный стал
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Тинез Розоп
1734461737
Крыса натуральная и как человек Дер.мо…
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