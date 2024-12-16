Писарев: «Карпин готов к работе в топ-клубе»

Тренер сборной России Николай Писарев охарактеризовал главного тренера команды Валерия Карпина.
– Валерий Карпин – это профессионал, который разбирается в людях. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых раньше мешало ему стать топовым тренером.
У него есть понимание баланса между конфликтами и компромиссами. У него стал богаче жизненный и профессиональный опыт. Сейчас он находится в той стадии, когда готов быть тренером топ-клуба.
– Бывает такое, что вы можете с ним поспорить о чем-то?
– Бывает (смеется). Но нужно быть тонким психологом, когда ты что‑то пытаешься ему доказать и навязать. Надо делать всe так, чтобы это в итоге было в том числе и его решение.
Если что‑то сказать ему в лоб, то он ответит тебе: «Так, ты свободен». Важно соблюдать меру и понимать, когда ты это делаешь. Всe зависит от его эмоционального состояния.
- Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году в «Спартаке».
- Будучи тренером, Карпин не взял ни одного трофея.
- В сборной России тренер с 2021 года, в «Ростове» – с 2017 (с перерывом на 2021-2022 годы).