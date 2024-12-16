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    Писарев: «Карпин готов к работе в топ-клубе»

    Тренер сборной России Николай Писарев охарактеризовал главного тренера команды Валерия Карпина.

    Валерий Карпин – это профессионал, который разбирается в людях. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых раньше мешало ему стать топовым тренером.

    У него есть понимание баланса между конфликтами и компромиссами. У него стал богаче жизненный и профессиональный опыт. Сейчас он находится в той стадии, когда готов быть тренером топ-клуба.

    – Бывает такое, что вы можете с ним поспорить о чем-то?

    – Бывает (смеется). Но нужно быть тонким психологом, когда ты что‑то пытаешься ему доказать и навязать. Надо делать всe так, чтобы это в итоге было в том числе и его решение.

    Если что‑то сказать ему в лоб, то он ответит тебе: «Так, ты свободен». Важно соблюдать меру и понимать, когда ты это делаешь. Всe зависит от его эмоционального состояния.

    • Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году в «Спартаке».
    • Будучи тренером, Карпин не взял ни одного трофея.
    • В сборной России тренер с 2021 года, в «Ростове» – с 2017 (с перерывом на 2021-2022 годы).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.12.2024 21:57
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    Комментарии (4)
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    VPERDIV SPARTAK
    1734375961
    Пипец) как с девушкой короче)
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    VPERDIV SPARTAK
    1734376119
    Секта Спартака и в сборной и в Ростове) и друга дружку нахваливает)
    Ответить
    momwig_
    1734381463
    Так бывает. Карпин готов, топ-клуб - нет.
    Ответить
    Cleaner
    1734382558
    В Мансити Валере нужно идти. Гвардиола то НЕ ТЯНЕТ! Писарев, ты что там куришь? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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