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    • Аршавин высказался о возможном переходе Батракова в «Зенит»

    Аршавин высказался о возможном переходе Батракова в «Зенит»

    Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы на переход Алексея Батракова из «Локомотива» в петербургский клуб.

    19-летний полузащитник забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона РПЛ. Его рыночная цена – 8 миллионов евро.

    – Вы хотите Батракова в «Зенит»?

    – Подошел бы. Насколько я знаю, «Локомотив» пока не готов его продать.

    – Если вы так говорите, значит узнавали.

    – Нет, я ничего не узнавал. Но у него самая сильная голова.

    – В российском футболе?

    – Пока я жив, самая быстрая голова в российском футболе – у меня.

    – Ну а из действующих игроков?

    – Да я шучу. Я не готов говорить, среди всех ли, но его самое сильное качество – его голова.

    – У вас есть уверенность, что у Батракова не будет регресса?

    – Не будет. Понятно, что он может быть не будет всегда по 10 забивать и по 8 отдавать, но это не калиф на час.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    17.12.2024 13:17
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    Комментарии (8)
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    1734432547
    У нас всё бывало,и всё может быть.
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    Борис34684
    1734434407
    Не отпустит его Локомотив ближайшие два года.
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    andr45
    1734436883
    Одна из главных целей Clube de futebol «Zenitе» - не дать раскрыться российским талантам. Так что, Батракову пора паковать чемоданы и готовиться к переезду)
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    Иван Петров 1986
    1734439546
    На два часа?
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    Иван Петров 1986
    1734446743
    Да перейдет, если газпром в трубу не вылетит.
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    Каратель помойников
    1734448154
    Крепко взялись владельцы газовой трубы за уничтожение футбола в России
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