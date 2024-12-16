Нигматуллин – о скандале вокруг Воробьева из «Локо»: «Жалко зайчишек»

Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.

27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

«Я, как и многие, тоже критически отнесся к его фотографии. Понимаю, что это наверняка разрешенная охота с лицензией – но, по-моему, это не очень гуманная история для публичного человека. Не стоит такие вещи выставлять напоказ общественности.

При этом критиковать его нельзя, потому, что охота в рамках дозволенного – это увлечение многих и отстрел зайцев вроде как не запрещен. Я сам специально посмотрел эту фотографию и могу сказать, что хороших эмоций она не принесла, мне стало жалко зайчишек», – сказал Нигматуллин.