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    • Нигматуллин – о скандале вокруг Воробьева из «Локо»: «Жалко зайчишек»

    Нигматуллин – о скандале вокруг Воробьева из «Локо»: «Жалко зайчишек»

    Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

    • Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.
    • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    «Я, как и многие, тоже критически отнесся к его фотографии. Понимаю, что это наверняка разрешенная охота с лицензией – но, по-моему, это не очень гуманная история для публичного человека. Не стоит такие вещи выставлять напоказ общественности.

    При этом критиковать его нельзя, потому, что охота в рамках дозволенного – это увлечение многих и отстрел зайцев вроде как не запрещен. Я сам специально посмотрел эту фотографию и могу сказать, что хороших эмоций она не принесла, мне стало жалко зайчишек», – сказал Нигматуллин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2024 22:10
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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1734377330
    Вроде как не запрещен). Статья 8.37 ч1
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    fakeid
    1734378457
    11 зайцев, целый основной состав положил.
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