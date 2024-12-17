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    • Евсеев высказался об оценке прессой работы Станковича в «Спартаке»

    Евсеев высказался об оценке прессой работы Станковича в «Спартаке»

    Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев считает, что ранее пресса выгоняла Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

    – Вы же сами два месяца назад его выгоняли! Вы, пресса, выгоняли его. А сейчас говорите обратное. Сборы пройдут плохо – вы же его и уберете. От любви до ненависти один шаг. Такова ваша профессия. Вы либо пишете хорошо, либо плохо. Было же такое?

    – Лично мы такого не писали.

    – После «Оренбурга» было: «Кого взяли?». Потом выдали серию и все сразу: «Супер!». Потом начали проигрывать – снова начали.

    Сейчас выдали шесть побед: «Спартак» в порядке! Лучшие!». Причем одни и те же пишут. Кто писал плохо, потом пишет хорошо про этого же специалиста или команду.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Команда отстает на 2 очка от лидера.
    • Красно-белые выиграли последние 6 матчей в чемпионате России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2024 11:16
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1734423647
    ...Вадик, уважуха!...
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    Каратель помойников
    1734424722
    Вот такие они,журналюшки продажные, и иже с ними ведущие и эгспэты срач тв
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    VVM1964
    1734425939
    А что тут говорить - и здесь есть такие "флюгеры", подул ветер в одну сторону - "ВСЁ ПРОПАЛО"..., в другую - " ВСЁ, МЫ - ЧЕМПИОНЫ"...
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    Литейный 4 (returned)
    1734436258
    Три победы и запели мантры, что секта будет чемпионом. Гыгыгы
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    Stagal
    1734478690
    Просто заиграли игроки, подписанные при Абаскале, привыкли к РПЛ, и удачно пришлись ко двору Барко и Маркиньос.ну и довели дело до конца - Соболя сплавили. так что всё "аленичевский' багаж.
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