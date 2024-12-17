Бышовец назвал главное разочарование 2024 года в российском футболе

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что в 2024 году российский футбол разочаровал судейством.

«Главное разочарование – это, конечно, судейство. И все, что происходит с тем, кто должен думать о футболе, как о зрелище. Здесь не хватает профессионализма, объективности и уважения к болельщикам. Можно обмануть игрока, можно обмануть тренера, но обманывать зрителя – это преступление», – сказал Бышовец.