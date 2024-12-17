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    • Бышовец назвал главное разочарование 2024 года в российском футболе

    Бышовец назвал главное разочарование 2024 года в российском футболе

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что в 2024 году российский футбол разочаровал судейством.

    «Главное разочарование – это, конечно, судейство. И все, что происходит с тем, кто должен думать о футболе, как о зрелище. Здесь не хватает профессионализма, объективности и уважения к болельщикам. Можно обмануть игрока, можно обмануть тренера, но обманывать зрителя – это преступление», – сказал Бышовец.

    • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. У «Зенита» столько же баллов, команда занимает 2-е место. 3-м идет «Спартак» с 37 очками.
    • 19-й тур запланирован на 1-2 марта 2025 года.

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    Источник: Betonmobile

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    17.12.2024 10:30
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1734422007
    Карасев пересчитывает БАБЛО и хитро улыбается...)))
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    Каратель помойников
    1734424951
    Главное разочарование пятилетки это санкт бразилбургская помойка,российский футбол душит и душит,и при этом использует народные деньги
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    Литейный 4 (returned)
    1734436488
    Как начинают судьи косячить, так спартак лезет и повышает себе место. Вон уже при попустительстве судей достигли невиданных для себя высот. Забрались аж на 3 место. Гыгыгы
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