Реакция «Челси» на обнаружение допинга у Мудрика

В «Челси» выступили с официальным заявлением по поводу положительного допинг-теста у Михаила Мудрика.

Украинский футболист сдал положительную допинг-пробу в октябре.

Из-за этого он пропустил последние матчи лондонской команды.

Мудрика временно отстранили от футбола.

«Мы подтверждаем, что Футбольная ассоциация Англии связалась с Мудриком по поводу его результатов анализа мочи. Михаил подтвердил, что никогда не употреблял никаких запрещенных веществ. Мы будем работать с соответствующими органами, чтобы понять причину этого результата», – говорится в заявлении «Челси».