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    Реакция «Челси» на обнаружение допинга у Мудрика

    В «Челси» выступили с официальным заявлением по поводу положительного допинг-теста у Михаила Мудрика.

    • Украинский футболист сдал положительную допинг-пробу в октябре.
    • Из-за этого он пропустил последние матчи лондонской команды.
    • Мудрика временно отстранили от футбола.

    «Мы подтверждаем, что Футбольная ассоциация Англии связалась с Мудриком по поводу его результатов анализа мочи. Михаил подтвердил, что никогда не употреблял никаких запрещенных веществ. Мы будем работать с соответствующими органами, чтобы понять причину этого результата», – говорится в заявлении «Челси».

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    Источник: сайт «Челси»

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    17.12.2024 13:40
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    Комментарии (1)
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    Марк Аврелий!
    1734466496
    ...Мы будем работать с соответствующими органами, чтобы понять причину этого результата», – говорится в заявлении «Челси».... В смысле с кишками, печенью, почками?
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