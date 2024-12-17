Ковтун высказался о положении Соболева в «Зените»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболева находится в непростой ситуации.

– Кто для вас стал главным разочарованием среди российских футболистов в 2024 году?

– Может быть, какие-нибудь молодые игроки, которые должны себя больше проявлять. Иностранцы больше себя проявляют.

– Многие разочарованием называют Александра Соболева. Что скажете о нем?

– Я понимаю. Понятно, что он может лучше показывать свои качества. Переход произошел, должно было время пройти. Стало меньше игровой практики, не всегда выходит в стартовом составе. Все зависит от тренерского штаба, а игрок должен быть готовым к таким моментам. Соболев пока в непростой ситуации.

– Как думаете, он сможет исправиться в следующем году?

– Он еще заканчивать не собирается, даже Дзюба свой уровень показывает (смеется). У него задача забивать голы. Все качества для этого у Соболева есть. Будем надеяться.