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    Ковтун высказался о положении Соболева в «Зените»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболева находится в непростой ситуации.

    – Кто для вас стал главным разочарованием среди российских футболистов в 2024 году?

    – Может быть, какие-нибудь молодые игроки, которые должны себя больше проявлять. Иностранцы больше себя проявляют.

    – Многие разочарованием называют Александра Соболева. Что скажете о нем?

    – Я понимаю. Понятно, что он может лучше показывать свои качества. Переход произошел, должно было время пройти. Стало меньше игровой практики, не всегда выходит в стартовом составе. Все зависит от тренерского штаба, а игрок должен быть готовым к таким моментам. Соболев пока в непростой ситуации.

    – Как думаете, он сможет исправиться в следующем году?

    – Он еще заканчивать не собирается, даже Дзюба свой уровень показывает (смеется). У него задача забивать голы. Все качества для этого у Соболева есть. Будем надеяться.

    • «Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел в этом сезоне 16 матчей за петербуржцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    17.12.2024 09:21
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1734421881
    Про Дельфина пора уже забыть. Не был он футболистом и уже никогда не станет. Кроме ныряний о нем и вспомнить больше нечего. Ну еще рожи страшные корчить умеет. Но это уже не про футбол, а про соболевское гопничество и хамство...
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    Каратель помойников
    1734423443
    Всё нормально,Шурик в зинке положенец,а сырожа шнырь.вот и все расклады)
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